AXA Sigorta, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley’e 2018-2019 sezonunda isim sponsoru oldu. Eski adıyla Türkiye Kupası, yeni adıyla Kupa Voley olarak anılan, kadınlarda 19’ncusu, erkeklerde 26’ncısı düzenlenecek olan turnuvanın sponsorluk anlaşmasında imzalar, İstanbul'da düzenlenen törende atıldı. İmza törenine AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken,Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile AXASatış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan katıldı. Son yıllarda sağlık ve esenlik çalışmalarına odaklanan sigorta şirketi, bu sponsorluk kapsamında topluma daha aktif bir yaşam sürmeleri için ilham verecek aktiviteler gerçekleştirmeyi hedefliyor. 12 erkek, 12 kadın takımın katılacağı Kupa Voley müsabakaları erkeklerde; 22 Aralık 2018-17 Mart 2019, kadınlarda ise; 04 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Toplantının açılış konuşmasının yapan AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “Sigorta şirketi olarak yıllardır insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlama misyonuyla çalışıyoruz. Bu kapsamda bu misyon için değer üretebilecek işbirliklerine imza atmaya büyük önem atfediyoruz. 2018-2019 sezonunda Aralık ayından itibaren gerçekleştirilecek Kupa Voley karşılaşmaları tribünler, canlı yayınlar ve medya içerikleri ile milyonlarca sporsevere ulaşacak. Biz de turnuvaya ev sahipliği yapacak tüm şehirlerde saha içi ve dışında gerçekleştireceğimiz etkinliklerle turnuva ve voleybola ilginin artmasına katkıda bulunmaya çalışacağız. Federasyonumuza bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz'' dedi.

İmza töreninde konuşan AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ise bir sağlık markası olma hedefiyle çalışan şirketin bu alandaki çalışmalarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne dayandırdığının altını çizdi: Ölken sözlerine şöyle devam etti: ''Dünyanın lider varlık yönetimi ve finansal koruma şirketi olarak küresel bir gücümüz ve büyük sorumluluklarımız var. Kalkınma Hedefleri’nin 'Sağlıklı Bireyler' maddesi kapsamında insanlara daha sağlıklı ve hareketli bir yaşam sürmeleri konusunda ilham verecek projelere destek veriyoruz. Buna ek olarak geleneksel sigortacılık anlayışı da değişiyor. Müşterilerimiz artık kayıplar yaşanmadan önleyici adımlar atmamızı bekliyor. Sporun da bu önleyici adımlardan biri olduğuna; insanların fiziksel sağlığı kadar zihinsel sağlığı üzerinde de etkili olduğuna inanıyoruz. İnsanlara daha aktif bir yaşam sürmeleri için ilham verecek projelere destek vermek de bu açıdan işimizin bir parçası ve kurum olarak görevimiz. Voleybol, son yıllarda hem erkek hem de kadınlarda ulusal ve uluslararası başarılar elde edilen bir branş. Eski bir voleybolcu olarak daha fazla desteklediğinde sporcularımızın ülkemize çok daha büyük başarılar getireceğine eminim''.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise şöyle konuştu: ''Bugün burada önemli bir sponsorluk anlaşmasını daha duyurmak için sizlerle bir aradayız. Axa Sigorta gibi sigorta öncüsü bir şirketin voleybola vereceği katkılar bizler için oldukça büyük bir anlam ifade ediyor. Kadınlarda 19'uncu kez, erkeklerde ise 26'ncı kez düzenlenecek bu turnuvada voleybol kalitesi yüksek, bol heyecanlı karşılaşmalar bizleri bekliyor ve bu maçları sigorta şirketinin isim sponsorluğuyla izleyecek olmaktan çok mutluyuz. Türk voleybolunun gelişmesi için yaptığımız bu sponsorluk anlaşmaları ile daha iyi noktalara geleceğimize inanıyor, şimdiden katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Sponsorluğumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor, voleybolun yaygınlaşmasına ve tanıtımına katkılarından dolayı sigorta şirketine teşekkür ediyorum''.

Voleybolda statünün şöyle olacağı açıklandı: ''Kupa Voley müsabakaları Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde bulunan 12 takımla oynanacak. 1'inci devre sonu puan durumunda ilk 4 takım federasyonca seri başı olarak yerleştirilecek. Bu 4 takım, final etabından başlayacaklar. 5-12 arası (8 takım) çekilecek kura ile eşleşecek. 1'inci etapta takımlar biri içeride biri dışarıda olmak üzere 2 maç oynarlar. 1'nci maçlar 1'nci devre puan sıralamasında alt sıradaki takımın sahasında oynanacak. İki maç sonunda puan üstünlüğü olan takım final etabına yükselecek. Puan eşitliği halinde ikinci maçın oynandığı yerde, maçın bitiminde 15 sayılık altın set oynanacak. Altın seti kazanan takım, final etabına kalacak. 1'nci etapta tur atlayan 4 takım, 1'nci devreyi ilk 4 sırada bitiren takımlarla eşleşecek. Tek maç eleme usulüne göre maçlar oynanacak. Yenilen takım elenecek. Sona kalan tek takım Kupa Voley şampiyonluğunu kazanacak ve önümüzdeki sezon CEV Kupası’nda ülkemizi temsil edecek''.

İHA