Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek final kura çekimi, 30 Kasım Salı günü TVF Ankara merkezinde saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Kadınlarda grup maçları sonucunda gruplardaki sıra ile Türk Hava Yolları, PTT, Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor takımları çeyrek finale yükselmişti.

Erkeklerde ise grup maçları sonucunda gruplardaki sıra ile Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor, Arkas Spor, Yeni Kızıltepe Spor, Halkbank ve Spor Toto takımları çeyrek finale yükselmişti.

Kupanın çeyrek final müsabakalarının erkeklerde 22-23-24 Aralık, kadınlarda ise 5-6 veya 12-13 Ocak 2022’de oynatılması planlanıyor. (AA)