Axa Sigorta Kupa Voley’de gruplar belli oOldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hem kadınlarda hem de erkeklerde 14 takımın katılacağı gruplarda ligde ilk iki sırayı alan takımlar yer almayacak.

Kadınlarda A Grubu’nda Türk Hava Yolları, Yeşilyurt, PTT, Bolu Belediyespor, B Grubu’nda Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray , Karayolları, Mert Grup Sigorta, C Grubu’nda ise Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ve Sarıyer Belediyespor yer aldı.

Erkeklerde A Grubu Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sorhanspor, Cizre Belediyespor, B Grubu Arkasspor, Altekma, Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor, C Grubu ise Halkbank, Spor Toto, Tokat Belediye Plevne ve Afyon Belediye Yüntaş’tan oluştu.

Grup maçları kadınlarda 28-30 Eylül, erkeklerde ise 1-2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mücadeleler sonucunda gruplarında ilk iki sırada yer alan toplam 6 takım çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek finale doğrudan katılacak ilk 2 takım seri başı olacak. Gruplardan çeyrek finale çıkan ekipler ise kura ile eşleşecek.

Tek maç üzerinden yapılan maçlar sonunda galip gelen 4 takım Dörtlü Finale adını yazdıracak.

Maçlar lig sıralamasında üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.