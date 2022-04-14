Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda 15-17 Nisan tarihlerinde organize edilecek 2021-2022 voleybol sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Final etabının basın toplantısı düzenlendi. Volley Hotel Ankara’da düzenlenen basın toplantısında, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Tijana Boskovic, Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Türk Hava Yolları Takım Kaptanı Şeyma Ercan ve VakıfBank Takım Kaptanı Melis Gürkaynak katıldı.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’in final müsabakasında Arkas Spor’un Galatasaray Erkek Voleybol takımını yenerek Türkiye’ye voleybol ziyafeti yaşattıklarını belirten TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Göksu, “Bizim voleybol ülkesi olduğumuz bir kez daha kanıtlandı. Kadınlar ligi dünyada bir numara. Basın toplantısında gördüğünüz dört takımda bu ligin en üst seviyesinde ve dünyada da kendini kabul ettirmiş kadın voleybol takımları. Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları ve VakıfBank kupa mücadelesini vermek için kozlarını paylaşacak. Karşılaşma voleybol denilince akla gelen Ankara’da, yine bu dört takımın coşku ile destekleyeceklerine eminim. Takımların desteklenmesinde de küfür ve kavgaya yer olamayacak” ifadelerine yer verdi.

Basın toplantısında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları ve VakıfBank’ın takım kaptanları, turnuvanın Ankara’da güzel bir hafta sonunda ev sahipliği yapacaklarını belirterek turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diledi.

Basın toplantısının ardından TVF Asbaşkanı Göksu ve takım kaptanları AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Kupası’nın başında hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA