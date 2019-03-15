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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley | Maliye Piyango: 2 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango’yu 3-2 yendi.

15 Mart 2019, Cuma 17:19
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley | Maliye Piyango: 2 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango’yu 3-2 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kupada yarı finale yükselen ilk takım olmayı başardı.

Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Erdal Akıncı, Kadir Girente

Maliye Piyango: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç, Görkem Sertel)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin)

Setler: 22-25, 23-25, 25-22, 26-24, 16-18

Süre: 154 dakika (31,35,28,31,29)

AA

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