  • Haberler
  • Voleybol
  • AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley | Jeopark Kula Belediyespor: 0 - Fenerbahçe: 3

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley | Jeopark Kula Belediyespor: 0 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap ilk maçında Jeopark Kula Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

22 Aralık 2018, Cumartesi 18:07
- A +
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley | Jeopark Kula Belediyespor: 0 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap ilk maçında Jeopark Kula Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Kupanın birinci etabının rövanş maçları 26-27 Aralık’ta yapılacak.

İki maç sonunda puan eşitliğinin olması durumunda finallere kalacak takım, 15 sayılık altın set uygulamasının ardından belli olacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen Yıldız

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Demirhan Durul, Jekic (Selim Yıldırım, Emir Gökçınar)

Fenerbahçe: Oğulcan Yatkın, Klinkenberg, Ferhat Akdeniz, Ter Maat, Cupkovic, Halil İbrahim Kurt (Ahmet Karataş, Oğuzhan Karasu, İzzet Ünver)

Setler: 17-25, 16-25, 21-25

Süre: 81 dakika (26, 25, 30)

AA

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.