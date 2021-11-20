AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 9. hafta maçları yarın yapılacak

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 9. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maç programı şu şekilde:

14.00 Spor Toto-Bingöl Solhanspor (Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel)

15.00 Altekma-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Sigorta Shop)

16.00 Yeni Kızıltepespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (Kızıltepe)

16.00 Sorgun Belediyespor-Arkas Spor (Sorgun)

16.30 Ziraat Bankkart-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Başkent)

22 Kasım Pazartesi

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Gönüllü)