AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 4. hafta bugün başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 4. hafta, bugün oynanacak Arkas Spor-Hatay B.Şehir Bld. karşılaşmasıyla başlayacak. Ligde yenilgisi olmayan Arkas, galibiyet almak isteyen Hatay ekibi ile olacak. Karşılaşma Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 14:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

15 Ekim Cumartesi günü üç karşılaşmanın olacağı AXA Sigorta Efeler Ligi'nde günün ilk maçı ligde yenilgisiz iki takımı arasında olacak. Galatasaray HDI Sigorta Halkbank mücadelesi Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Günün ikinci maçı ise üç haftadır galibiyet alamayan Tokat Bld.Plevne ve ligde tek galibiyeti olan Hekimoğlu GCT BVİ arasında olacak. Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15:30'da başlayacak.

Cumartesi gününün son maçı ligde tek galibiyeti olan iki ekip arasında olacak. Bursa B.Şehir Bld.-Altekma karşılaşması Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 16:00'da başlayacak.

16 Ekim Pazar günü ise üç karşılaşma oynanacak.

Ligde oynadığı üç maçta tek galibiyet alan Türşad, ligde yenilgisiz Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek. Karşılaşma Adilcevaz Spor Salonu'nda saat 14:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Günün ikinci maçında ise ligde tek galibiyeti olan Spor Toto ve ligde tek mağlubiyeti olan Ziraat Bankkart arasında olacak. Karşılaşma Başkent Spor Salonu'nda saat 15:30'da başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasının son maçında ise ligde tek galibiyeti olan iki ekip arasında olacak Develi Bld. Cizre Bld. mücadelesi Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.































