AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 2. Hafta tamamlandı

2022-2023 sezonu 30 Eylül'de başlayan ve 14 takımın mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2.hafta oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Cizre Bld.-Altekma: 3-1 (19-25, 25-23, 25-15, 25-21)
Develi Bld.-Ziraat Bankkart: 3-0 (25-22, 25-22, 25-16)
Spor Toto-Hatay B.Şehir Bld.: 3-2 (25-18, 15-25, 36-34, 16-25, 15-8)
Bursa B.Şehir Bld.- Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3 (17-25, 18-25, 26-24, 27-25, 14-16)
Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu GCT BVİ: 3-1 (25-21, 29-27, 20-25, 25-10)
Arkas Spor-Tokat Bld. Plevne: 3-0 (25-15, 25-19,25-10)
Türşad-Halkbank: 1-3 (24-26, 25-23, 17-25, 21-25)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde tamamlanan 2. hafta sonrası Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta, Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta 2'de 2 yaparken, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Tokat Belediye Plevnespor Kulübü hiç maç kazanamadı.