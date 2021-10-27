MENÜ

AXA Sigorta Efeler Ligi - Tokat Belediye Plevne: 3 - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor’u 3-2 yendi.

27 Ekim 2021, Çarşamba 20:25 Son Güncelleme:
- A +
AXA Sigorta Efeler Ligi - Tokat Belediye Plevne: 3 - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor’u ağırladı. Tokat ekibi kıran kırana geçen ve son sete kalan karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Salon: Ali Yücel     

Hakemler: Sadettin Deneri, Gürhan Gür     

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Hacı Şahin, Ahmet Can Büyükgöz, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu)     

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Emin Gök, Osmany, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı (Umut Demir, Can Ayvazoğlu, Selim Demir, Eren Koparıcı)     

Setler: 20-25, 25-23, 17-25, 25-20, 17-15     

Süre: 137 dakika (27, 32, 31, 25, 22)     

TOKAT (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...