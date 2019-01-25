Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde İtalyan ekibi AX Olimpia Milan, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

Sonuçlar anlamında sıkıntılı bir süreçten geçen Milan, rakibini 80-70 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Son 11 maçlık dönemde sadece 2 galibiyet alabilen AX Olimpia Milan, Zalgiris maçı öncesi oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

Zalgiris maçıyla tekrar galibiyeti hatırlayan İtalyan ekibi, toplamda ise 20. maçında 9. kez kazanmış oldu.

Sıralama açısından da önem taşıyan maçta Zalgiris, rakibine mağlup olarak 8 galibiyette kaldı.

Litvanya ekibi de son 6 maçında sadece 1 kez galip gelebildi.

Son dönemde formuyla fark yaratan Mike James, AX Olimpia Milan adına 20 sayı, 10 asist ile yıldızlaşırken Dairis Bertans ve Vladimir Micov da 17'şer sayıyla ona destek verdiler.

Zalgiris'te ise Nate Wolters 17 sayıyla takımının en skoreri olurken Paulius Jankunas 14, Brandon Davies 13 sayı üretti.