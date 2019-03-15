Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde İtalyan ekibi AX Olimpia Milan, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk etti.

Maça iyi başlayan AX Olimpia Milan, ilk çeyreği 19-10 önde kapatmayı başardı.

İkinci çeyrekte rakibini 4 sayıda tutan Olympiacos, skora tekrar ortak oldu ve ilk yarı 23-23 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi AX Olimpia Milan, Mike James liderliğinde fark yarattı ve üçüncü çeyreği 49-39 önde kapatıp maçı da 66-57 kazanmayı başardı.

Son 7 maçındaki 6. galibiyetini alan Olimpia Milan, toplamda da 26. maçında 14. kez kazandı.

Olympiacos ise son 7 maçta 6. mağlubiyetini alarak Play-Off yarışında sıkıntılı bir duruma gelirken toplamda da 26. maçında 13. kez kaybetti.

Milan'da Mike James 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ile maça damga vururken Vladimir Micov da maçı 13 sayıyla tamamladı.

Olympiacos'ta Nikola Milutinov 13 sayı, 9 ribaunt ile öne çıkarken Nigel Williams-Goss 11, Sasha Vezenkov 10 sayı üretti.