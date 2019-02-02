Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria, İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 46-39 üstün tamamlamayı başardı.

Üçüncü çeyrekte öne geçmeyi başaran AX Olimpia Milan, son çeyreğe 67-68 önde girdi ve son bölümleri büyük heyecana sahip olan karşılaşmanın normal süresi Gran Canaria'da 2 saniye kala Marcus Eriksson'un attığı üçlükle 89-89 sona erdi.

Uzatma periyodunda daha etkili olmayı başaran AX Olimpia Milan, karşılaşmadan 104-106 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Herbalife Gran Canaria, üst üste 6. yenilgisini alırken AX Olimpia Milan ise üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Gran Canaria'da Marcus Eriksson 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Clevin Hannah ve Kim Tillie 12'şer sayıyla oynadılar.

AX Olimpia Milan'da Vladimir Micov 24 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Mike James ve yeni transfer James Nunnally 22'şer sayıyla maçı tamamladılar.