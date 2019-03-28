AX Olimpia Milan - Fenerbahçe Beko (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde İtalya’nın AX Olimpia Milan takımıyla karşılaşıyor.

Normal sezonda bitime 2 maç kala 23 galibiyetle zirvede yer alan temsilcimiz, İtalya’da rakibini yenmesi durumunda normal sezon liderliğini garantileyecek.

Play-Off’a kalma mücadelesi veren AX Olimpia Milan, haftaya 14 galibiyetle 8. sırada girdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 17-22

James Nunnally ilk kez Fenerbahçe karşısında

Fenerbahçe Beko ile geçirdiği iki sezonda kariyerinin en önemli başarılarına imza atan James Nunnally, yeni sezon öncesi NBA şansını değerlendirmek adına takımdan ayrılmıştı. AX Olimpia Milan formasıyla Avrupa'ya dönen Nunnally, takımının ilk 5'inde yer alarak ilk kez Fenerbahçe karşısına çıktı.

Temsilcimiz Bobby Dixon'ın, AX Olimpia Milan ise Micov'un etkili oyunuyla maça başladı ve ilk 3 dakika geçilirken 7-7'lik eşitlik vardı. Dixon'ın asistleri Ahmet Düverioğlu ve Erick Green'in sayılarıyla temsilcimiz, 3:39 kala skoru 9-16'ya getirdi. AX Olimpia Milan, Micov ve Nunnally ile sayılar bularak 2:05 kala skoru 14-16'ya getirdi.

Obradovic'ten farklı tercih

İlk çeyreğin bitimine 1:22 kala temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, Ahmet Düverioğlu'nu kenara alıp Melih Mahmutoğlu'nu oyuna sürdü ve Jan Vesely'nin de olmadığı günde Nikola Kalinic'in pivot olarak görev yaptığı 5 tercihine gitti.

Kısa 5'te özellikle Bobby Dixon ile fark yaratan temsilcimiz, ilk çeyreği 17-22'lik skorla önde tamamladı.

İlk çeyrekte Bobby Dixon şov!

Temsilcimiz Fenerbahçe'de Bobby Dixon, Sloukas'ın yokluğunda kendisine büyük iş düşen maçın ilk çeyreğinde 13 sayı, 3 asist ile yıldızlaştı. Çeyreğin son bölümünde ise Bobby'nin savunmadaki hamleleri fark yarattı.

İkinci çeyreğe Kalinic'in sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 8:20 kala skoru 20-26 yaptı.

Guduric oyunda

Fenerbahçe Beko'nun geride bıraktığımız hafta sonunda TOFAŞ ile oynadığı maçta sakatlanan Marko Guduric'in maç öncesindeki durumu belli değildi. Sırp oyuncu, ikinci çeyreğin bitimine 8:12 kala oyuna dahil oldu.

Takımların skor dağılımları için tıklayınız

AX Olimpia Milan - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

AX Olimpia Milan - Fenerbahçe Beko maçı, Milano şehrinde Mediolanum Forum’da TSİ 22.45’te başladı. beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Fenerbahçe'de sakatlık sorunu

Temsilcimizde sakatlıkları nedeniyle Jan Vesely, Kostas Sloukas, Joffrey Lauvergne ve Tyler Ennis kadroda yer almıyorlar.

Son 9 maçı Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 9 maçı da kazandı.

İtalyan ekibine 28 Mart 2014’te maç kaybeden sarı-lacivertliler, tam 5 yıldır rakibine mağlup olmuyor.

İki takım arasında daha önce oynanan 13 maçın 10’unu sarı-lacivertli ekip galip bitirdi.