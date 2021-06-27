EURO 2020 yoluna kayıpsız devam eden İtalya, son kurbanı Avusturya oldu. Son 16 turunda rakibini uzatmalar sonunda 2-1'lik skorla geçip çeyrek finale çıkan Gök Mavililer, 82 yıllık rekorunu tarihe gömdü. Roberto Mancini yönetiminde 30 maç üst üste mağlubiyet yüzü görmeyen İtalyanlar, bu sayıyı 31'e çıkardı.

Gök Mavililer, son olarak 1935-39 yılları arasında 30 maçlık yenilmeme serisi yakalamıştı. Grubu gol yemeden tamamlayan İtalya ayrıca, gol yememe sayısını da 12 maça çıkardı.





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