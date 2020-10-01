Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'de forma giyen 17 yaşındaki 10 numara Yusuf Demir, ülke gündemine girdi. Rapid'le sergilediği başarılı performansa ek olarak Avusturya'nın genç milli takımlarında da başarıyla forma giyen Türk futbolcu, son olarak Avusturya'nın UEFA Uluslar Ligi geniş kadrosuna alındı. Avusturya medyası, Yusuf'un; 11 Ekim'deki Kuzey İrlanda veya 14 Ekim'deki Romanya maçında Avusturya formasıyla görev yapıp Türkiye yolunun kapatılmasını istiyor. Konuyla ilgili olarak FANATİK'e konuşan genç yıldızın menaceri Emre Öztürk, "Bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bize resmi davet gelmedi. Avusturya ise Yusuf için elinden geleni yapıyor" dedi.