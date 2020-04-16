Avusturya Hükümeti ve Avusturya Futbol Federasyonu'nun kararı ile 20 Nisan tarihinden itibaren oyuncuların küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamasına onay verildi. Maçların seyircisiz oynayacağı bildirilirken oyuncuların test yaptırması gerektiği de belirtildi.

Alt ligler, genç takım turnuvaları iptal edildi

Avusturya'da 15 Nisan 2020 itibariyle 14336 corona virüsü vakası ve 393 vefat yaşanmıştı. Son dönemde vaka ve vefat sayısında düşüş yaşanmıştı. Federasyonun sitesinde yer alan açıklamaya göre, Avusturya'da en üst lig olan Bundesliga, 1.Lig, 2.Lig ve Avusturya Kupası dışında kalan tüm turnuvalar iptal edildi. Şampiyon ya da küme düşme kararları alınmadı.