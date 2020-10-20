Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, Avrupa liglerini yakından takip eden futbolseverler için sunduğu içeriklere bir yenisini daha ekledi. Dünyaca ünlü SportRadar AG şirketiyle anlaşma imzalayan Vodafone TV; İngiltere Premiere Ligi, Almanya Bundesliga Ligi ve Portekiz Premier Ligi’nin ardından kullanıcılarına Avusturya Futbol Ligi Tipico Bundesliga’yı da izleme imkânı sunuyor. Vodafone TV kullanıcıları, Tipico Bundesliga’nın 2020-21 sezonunu hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor.

Vodafone TV kullanıcıları, 24 Ekim Cumartesi günü saat 18:00’da Austria Wien - FC Red Bull Salzburg, 25 Ekim Pazar günü saat 16:30’da LASK - Spusu SKN St. Pollen maçlarını izleyebilecek. Ayrıca, her hafta 2 maç sadece Vodafone TV’de yayınlanıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, özellikle futbolsever kullanıcılarımızı sevindirecek çok özel bir içeriğe evsahipliği yapıyoruz. Müşterilerimiz, futbol dünyasının önemli liglerinden Avusturya Futbol Ligi Tipico Bundesliga’yı Vodafone TV’de hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

SportRadar Kıdemli AV Direktörü Lutz Tigges ise şöyle konuştu:

“Vodafone TV’yi hizmetlerimizle desteklemekten ve Avrupa’nın önde gelen spor etkinliklerinden olan Avusturya Futbol Ligi’ni daha fazla izleyici ile buluşturmaktan son derece mutluyuz. Dünya çapındaki liglerle ve spor yayıncılarıyla işbirliklerimizi artırmaya ve sporseverlere nerede olurlarsa olsunlar en iyi spor deneyimini yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

12 takımdan oluşuyor

Avusturya Futbol Ligi, aralarında Red Bull Salzburg, Rapid Wien, Austria Wien, SturmGraz gibi dünyaca ünlü takımların yer aldığı 12 takımdan oluşuyor. 2018-19 sezonunda yeni bir formatta oynanmaya başlayan Avusturya Futbol Ligi, toplam maç sayısının da artmasıyla takipçilerine sezon boyunca enerjisi yüksek bir futbol şöleni sunuyor. Avusturya Futbol Ligi’nde Shon Weissman, Patson Daka, Dominik Szoboszlai ve Hwant Hee-Chan gibi önemli futbolcular top koşturuyor.