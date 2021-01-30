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Avusturya Ligi maçlar ne zaman hangi kanalda?

Avusturya Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta TSV Hartberg – Red Bull Salzburg ve LASK – Rapid Wien maçları nefes kesecek. Maçlar Vodafone TV'den naklen yayınlanacak. İşte mücadelelerin yayın saatleri...

30 Ocak 2021, Cumartesi 01:53 Son Güncelleme:
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Avusturya Ligi maçlar ne zaman hangi kanalda?

Avusturya Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta TSV Hartberg – Red Bull Salzburg ve LASK – Rapid Wien maçları nefes kesecek. Maçlar Vodafone TV'den naklen yayınlanacak. İşte mücadelelerin yayın saatleri...

30 Ocak Cumartesi

19:00- TSV Hartberg – Red Bull Salzburg

 31 Ocak Pazar     

19:00 - LASK – Rapid Wien

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