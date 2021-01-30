Avusturya Ligi maçlar ne zaman hangi kanalda?
Avusturya Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta TSV Hartberg – Red Bull Salzburg ve LASK – Rapid Wien maçları nefes kesecek. Maçlar Vodafone TV'den naklen yayınlanacak. İşte mücadelelerin yayın saatleri...
Avusturya Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta TSV Hartberg – Red Bull Salzburg ve LASK – Rapid Wien maçları nefes kesecek. Maçlar Vodafone TV'den naklen yayınlanacak. İşte mücadelelerin yayın saatleri...
30 Ocak Cumartesi
19:00- TSV Hartberg – Red Bull Salzburg
31 Ocak Pazar
19:00 - LASK – Rapid Wien