Avusturya Ligi maçlar ne zaman hangi kanalda?
Avusturya Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Rapid Wien–Swarovski Tirol ve Red Bull Salzburg - LASK maçları nefes kesecek. Maçlar Vodafone TV'den naklen yayınlanacak. İşte mücadelelerin yayın saatleri...
Avusturya Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Rapid Wien–Swarovski Tirol ve Red Bull Salzburg - LASK maçları nefes kesecek. Maçlar Vodafone TV'den naklen yayınlanacak. İşte mücadelelerin yayın saatleri...
13 Aralık Pazar
16:30- Rapid Wien–Swarovski Tirol
13 Aralık Pazar
19:00 - Red Bull Salzburg-LASK