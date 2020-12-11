Avusturya Ligi maçlar ne zaman hangi kanalda?

Avusturya Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Rapid Wien–Swarovski Tirol ve Red Bull Salzburg - LASK maçları nefes kesecek. Maçlar Vodafone TV'den naklen yayınlanacak. İşte mücadelelerin yayın saatleri...

13 Aralık Pazar

16:30- Rapid Wien–Swarovski Tirol

13 Aralık Pazar

19:00 - Red Bull Salzburg-LASK