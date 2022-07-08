Formula 1'de sezonun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan sıralama turlarında Red Bull pilotu son şampiyon Max Verstappen, 1:04.984'lük derecesi ile pole pozisyonunu elde etti.

Ferrari'den Charles Leclerc, Hollandalı pilotun yalnızca +0.029 gerisinde ikinci sırada, Carlos Sainz ise 3. olarak seansı tamamladı.

Bu sonuçlara göre şampiyona lideri Max Verstappen, yarın düzenlenecek olan Sprint yarışına ilk sıradan başlama hakkı kazandı. Ferrariler ise 2. ve 3. sırada Verstappen'i mağlup etmek için mücadele edecekler.

Mercedes kabusu yaşadı

Mercedes adeta sıralama turlarında kabusu yaşadı. Hem Lewis Hamilton hem de George Russell 3. bölüme kalmayı başarmış olsa da iki sürücü de araçlarının kontrollerini kaybederek kaza yaptılar ve sıralama turlarına erken veda ettiler.

Kazaların ardından iki sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asıl yarış Pazar günü

Avusturya Grand Prix'sinde asıl yarış ise Pazar günü düzenlenecek. Sprint yarışı sonrası ilk 8 sırada bitiren pilotlara puan dağıtılacak ve asıl yarışın grid düzeni oluşmuş olacak.



