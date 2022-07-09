Formula 1'de sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde Sprint yarışı heyecanı yaşandı.

Heyecan dolu yarışı pole pozisyonundan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen kazandı. 2. ve 3. sıralardan start alan Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ise yerlerini korumayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Hollandalı pilot 8 puanın sahibi olurken, Sprint yarışı sonucunda yarınki asıl yarışın gridi de belirlenmiş oldu.

Yarış sonucu şu şekilde: