Avusturya Grand Prix'si Sprint yarışında kazanan Max Verstappen
Formula 1'de sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde Sprint yarışı heyecanı yaşandı. Heyecan dolu yarışı pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen kazandı. Ferrari'den Charles Leclerc 2. olurken, Carlos Sainz ise yarışı 3. sırada tamamladı.
Formula 1'de sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde Sprint yarışı heyecanı yaşandı.
Heyecan dolu yarışı pole pozisyonundan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen kazandı. 2. ve 3. sıralardan start alan Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ise yerlerini korumayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Hollandalı pilot 8 puanın sahibi olurken, Sprint yarışı sonucunda yarınki asıl yarışın gridi de belirlenmiş oldu.
Yarış sonucu şu şekilde:
- Max Verstappen - Red Bull
- Charles Leclerc - Ferrari
- Carlos Sainz - Ferrari
- George Russell - Mercedes
- Sergio Perez - Red Bull
- Esteban Ocon - Alpine
- Kevin Magnussen - Haas
- Lewis Hamilton - Mercedes
- Mick Schumacher - Haas
- Valtteri Bottas - Alfa Romeo
- Lando Norris - McLaren
- Daniel Ricciardo - McLaren
- Lance Stroll - Aston Martin
- Guanyu Zhou - Alfa Romeo
- Pierre Gasly - AlphaTauri
- Alex Albon - Williams
- Yuki Tsunoda - AlphaTauri
- Nicholas Latifi - Williams
- Sebastian Vettel - Aston Martin
- Fernando Alonso - Alpine