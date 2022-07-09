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Avusturya Grand Prix'si Sprint yarışında kazanan Max Verstappen

Formula 1'de sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde Sprint yarışı heyecanı yaşandı. Heyecan dolu yarışı pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen kazandı. Ferrari'den Charles Leclerc 2. olurken, Carlos Sainz ise yarışı 3. sırada tamamladı.

09 Temmuz 2022, Cumartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Avusturya Grand Prix'si Sprint yarışında kazanan Max Verstappen

Formula 1'de sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde Sprint yarışı heyecanı yaşandı.

Heyecan dolu yarışı pole pozisyonundan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen kazandı. 2. ve 3. sıralardan start alan Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ise yerlerini korumayı başardı. 

Bu sonuçla birlikte Hollandalı pilot 8 puanın sahibi olurken, Sprint yarışı sonucunda yarınki asıl yarışın gridi de belirlenmiş oldu.

Yarış sonucu şu şekilde:

  1. Max Verstappen - Red Bull
  2. Charles Leclerc - Ferrari
  3. Carlos Sainz - Ferrari
  4. George Russell - Mercedes
  5. Sergio Perez - Red Bull
  6. Esteban Ocon - Alpine
  7. Kevin Magnussen - Haas
  8. Lewis Hamilton - Mercedes
  9. Mick Schumacher - Haas
  10. Valtteri Bottas - Alfa Romeo
  11. Lando Norris - McLaren
  12. Daniel Ricciardo - McLaren
  13. Lance Stroll - Aston Martin
  14. Guanyu Zhou - Alfa Romeo
  15. Pierre Gasly - AlphaTauri
  16. Alex Albon - Williams
  17. Yuki Tsunoda - AlphaTauri
  18. Nicholas Latifi - Williams
  19. Sebastian Vettel - Aston Martin
  20. Fernando Alonso - Alpine

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