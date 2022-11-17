Sırp tenisçi Novak Djokovic'e Avustralya'dan iyi Haber geldi. Koronavirüse karşı aşı olmamayı tercih eden ve bu yılın başında teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne'e giden Novak Djokovic, yaşanan hukuki sürecin ardından vizesi iptal edilmiş ve sınır dışı edilerek otomatik olarak ülkeye girişi 3 yıllığına yasaklanmıştı.

Avustralya Göç ve Vatandaşlık Bakanı Andrew Giles, Novak Djokovic'in ülkeye giriş yasağının kaldırıldığını ve Sırp raketin 2023 Avustralya Açık'ta oynamasının önünde bir engel bulunmadığını açıkladı.

Bakan Giles'ın açıklamasında Djokovic'in vizesinin iptal edildiği dönemden sonra ülkeye girişlerde Koronavirüs aşı durumuna dair kanıt sağlama gerekliliği de dahil olmak üzere sınır kısıtlamalarının kaldırıldığı, bu sebeple de Djokovic'e Avustralya'ya giriş için geçici bir vize verildiği ifade edildi.

Avustralya Açık'a katılamayan ve sınır dışı edildikten sonra ülkesi Sırbistan'a dönen Djokovic, sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Wimbledon'ı kazanmış, Amerika Açık'ta ise aşı olmadığı için oynayamamıştı.

(Hürriyet)