Dünyanın en üst sıradaki tenisçisi, ülkeye giriş yaparken Covid-19 kurallarını sağlamadığı için hali hazırda bir göçmen gözaltı merkezi olarak belirtilen otelde gözetim altında tutuluyor. Avustralyalı yetkililer Djokovic’in gözaltında olmadığını, istediği zaman ülkesine geri dönebileceğini ve kendi güvenliği için polisin koruma sağladığını belirtti. Diğer yandan pazartesi günü Djokovic’in avukatları tarafından Avustralya Federal Mahkemesi’ne başvuru yaparak ünlü tenisçinin serbest bırakılmasını sağlamaya çalışıyor.

DJOKOVIC 16 ARALIK’TA COVID GEÇİRDİ

Mahkeme dün Djokovic’in avukatlarının sunduğu savunma belgelerini yayınladı. Muafiyet savunmada şu ifadelerle belirtiliyor: "Djokovic, Avustralya Tenis Federasyonu Baş Tıbbi Yetkilisinden (Muafiyet Sertifikası) kendisine kısa süre önce iyileştiği gerekçesiyle ‘COVID aşısından tıbbi muafiyet’ verildiğine dair bir mektup almıştır. Muafiyet Sertifikasında; ilk pozitif COVID PCR testinin tarihi 16 Aralık 2021'de kaydedildi, 14 gün geçti ve Djokovic'in son 72 saat içinde ateşi veya COVID-19'a bağlı solunum belirtileri yoktur.”

AVUSTRALYA HÜKÜMETİ’NİN TIBBİ HEYETİ ‘MUAFİYETİ’ ONAYLADI

Savunmada; Djokovic’in Muafiyet Belgesi’nin Avustralya Tenis Federasyonu tarafından görevlendirilen bağımsız uzman tıbbi heyeti tarafından verildiği belirtilirken heyetin kararının, Avustralya’nın Victoria Eyalet Hükümeti'nin bağımsız bir Tıbbi Muafiyet İnceleme Heyeti tarafından incelendiği ve onayladığını belirtiliyor.

Savunmada ayrıca; Djokovic’in 1 Ocak’ta Avustralya İçişleri Bakanlığı’ndan “seyahat belgesi” aldığı ve bu seyahat belgesinde Djokovic’in karantinasız giriş için gereksinimleri karşıladığı belirtildi. Djokovic’in avukatları bu belgeleri de mahkemeye sunmuş ve mahkeme bu ek belgeleri de savunmayla birlikte yayınladı.

DHA