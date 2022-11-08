2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, turnuvada yer alacak takımların kadroları da belli olmaya başladı.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur B Grubu'nda mücadele eden Avustralya, Suudia Arabistan ve Japonya'nın ardından grubu üçüncü sırada tamamlayarak dördüncü tura hak kazanmıştı.

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Dördüncü turda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 ile geçen Asya temsilcisi, play-off'ta ise Peru ile karşılaştı. 90 dakikası ve ardından uzatma dakikaları 0-0 sona eren maçın penaltı atışlarında Avustralya rakibini 5-4 ile geçerek Dünya Kupası'na adını yazdırmıştı.

Avustralya, Dünya Kupası'nda Fransa, Tunus ve Danimarka ile birlikte D Grubu'nda yer alıyor.

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AVUSTRALYA MİLLİ TAKIM KADROSU

Avustralya Milli Takım 'ının Dünya Kupası'nda yer alacak olan 26 kişilik kadrosunda Süper Lig'de Bursaspor , Kayserispor, Başakşehir ve Giresunspor formaları ile mücadele eden Aziz Behich de yer aldı.

Başarılı sol bek oyuncusu sezon başında Giresunspor'dan İskoçya'nın Dundee United takımına transfer olmuştu.

KALECİLER: Andrew Redmayne, Maty Ryan, Danny Vukovic

SAVUNMA: Nathaniel Atkinson, Joel King, Aziz Behich, Kye Rowles, Milos Degenek, Harry Souttar, Thomas Deng, Bailey Wright, Eran Karacic.

ORTA SAHA: Keanu Baccus, Jackson Irvine, Cam Devlin, Riley McGree, Ajdin Hrustic, Aaron Mooy.

HÜCUM: Martin Boyle, Garang Kuol, Jason Cummings, Mathew Leckie, Mitch Duke, Awer Mabil, Craig Goodwin, Jamie Maclaren.