Avustralya Ligi'nde flaş karar! Maçlar devam ediyor..
Avustralya'nın en üst düzey ligi olan A-League yöneticileri, sezonun kalan kısmının seyircisiz devam edeceği açıklandı. Erkekler ve Kadınlar liglerinde mücadelenin devam edeceği açıklanırken kalan altı hafta ve final serileri seyircisiz oynanacak.
Avustralya'nın en üst düzey ligi olan A-League yöneticileri, sezonun kalan kısmının seyircisiz devam edeceği açıklandı. Erkekler ve Kadınlar liglerinde mücadelenin devam edeceği açıklanırken kalan altı hafta ve final serileri seyircisiz oynanacak.