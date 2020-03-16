Avustralya'nın en üst düzey ligi olan A-League yöneticileri, sezonun kalan kısmının seyircisiz devam edeceği açıklandı. Erkekler ve Kadınlar liglerinde mücadelenin devam edeceği açıklanırken kalan altı hafta ve final serileri seyircisiz oynanacak.



