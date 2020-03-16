Avustralya Ligi'nde flaş karar! Maçlar devam ediyor..

Avustralya'nın en üst düzey ligi olan A-League yöneticileri, sezonun kalan kısmının seyircisiz devam edeceği açıklandı. Erkekler ve Kadınlar liglerinde mücadelenin devam edeceği açıklanırken kalan altı hafta ve final serileri seyircisiz oynanacak.

16 Mart 2020, Pazartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Avustralya Ligi'nde flaş karar! Maçlar devam ediyor..

Avustralya'nın en üst düzey ligi olan A-League yöneticileri, sezonun kalan kısmının seyircisiz devam edeceği açıklandı. Erkekler ve Kadınlar liglerinde mücadelenin devam edeceği açıklanırken kalan altı hafta ve final serileri seyircisiz oynanacak. 


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