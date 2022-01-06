Erkekler tenisinin dünya 1 numarası Novak Djokovic'in sezonun ilk büyük tenis turnuvası olan Avustralya Açık için ülkeye girmek istemesi büyük olay yarattı.

Koronavirüs aşılarını yaptırmayan Novak Djokovic'in Avustralya'ya girişi bu nedenle gece geç saatlerde reddedildi. Avustralya Açık'ta oynaması için muafiyet verilen Sırp tenisçi, Avustralya Sınır Gücü tarafından ülkeye giriş izni alamadı. Eyalet yetkilileriyle temasa geçen 20 grand slam şampiyonu, aşılanmadığı için Sınır Gücü tarafından tıbbi muafiyeti tanınmadı.

SINIR DIŞI EDİLDİ!

Federal yetkililer, Victoria Eyaleti'yle temasa geçerek Djokovic'in ülkeye girişi için izin istedi. Eyalet yetkilileriyse bu talebin yazılı olarak verilmesini aksi takdirde Djokovic'in eyalete girmesine izin verilmeyeceğini ilan ettiler.

Victoria Eyaleti yetkilileri, Djokovic'in aşılar hakkında şüpheciliği, muafiyet nedeninin açıklanmaması gibi durumların kabul edilemeyeceğini duyurdular.

Milliyet'in haberine göre sınır yetkililerinin Djokovic'e eyaletten izin almaksızın ülkeye giriş izni verme hakkı var ancak izin verilmedi ve sınır dışı edildi.

"TIBBİ MUAFİYETLER DOKTORLARIN KONUSU"

Victoria Eyaleti Spor Bakan Vekili Jaala Pulford, "Federal hükümet, Djokovic'in Avustralya'ya giriş için vize başvurusunu destekleyip desteklemeyeceğimizi sordu. Djokovic'e vize desteği sağlamayacağız. İki noktada her zaman açıktık. Vize onayalrı federal hükümetin konusu. Tıbbi muafiyetler ise doktorların konusu." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Karen Andrews ise "Avustralya'ya girmek isteyen herhangi bir birey, katı sınır şartlarımıza uymalı. Victoria Hükümeti ve Avustralya Tenis Federasyonu, aşılanmamış bir bireyin Avustralya Açık'ta yarışmasına izin verebilir. Ancak sınır gereksinimlerimizi yerine getirecek olan Commonewalth hükümetidir." dedi.

Başbakan Scott Morrison ise, "Djokovic'in tıbbi nedenlerle aşılanamayacağına dair kabul edilebilir kanıtlar sağlamalı." diyerek konu hakkındaki görüşünü açıkladı.

HALK 'MUAFİYETE' TEPKİLİYDİ

Novak Djokovic'e özel muafiyet verilmesi ise halkın öfkesiyle karşılandı. Sosyal medya, radyo programları ve gazeteler, pandemi boyunca aşınlanmada durumunu ve karantinadan muaf tutulduğu sürecin açıklanmaması nedeniyle hem Djokovic'e hem izin verenlere tepki gösterdi.