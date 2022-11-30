Avustralya - Danimarka maçı iddaa oranları

Katar'daki serüvenine Fransa'ya gol atarak başlayan ancak o maçı 4-1 kaybeden Avustralya; sonrasında Tunus'u Mitchell Duke ile 1-0 geçip son grup maçları öncesi 3 puana ulaşmıştı. Fransa maçında sakatlanıp kenara gelen Nathaniel Atkinson'ın durumu maç saati netleşecek. TD Graham Arnold; "Tunus galibiyeti sonrası ülkemizdeki insanlardan gelen sevinç videoları harikaydı. Bunu neden onlara bir kez daha yaşatmayalım? Danimarka güçlü bir rakip ama biz de arkamızda güzel bir miras bırakmak istiyoruz..." dedi. Eğer grubun diğer maçında Tunus, Fransa'yı yenemezse; Avustralya, Danimarka'dan 1 puan alıp gruptan çıkabilir. Stoperdeki "Harry Souttar & Kye Rowles" ve önlerindeki Aaron Mooy takımın değişmez üçlüsü... Riley McGree ve Jackson Irvine orta alanı tutarken; Mathew Leckie ile Craig Goodwin, en ilerideki Duke'e yardım edecek.

AVUSTRALYA - DANİMARKA MAÇI İDDAA ORANLARI

Tunus'la golsüz berabere kalan ve devamında Fransa'ya 2-1 kaybeden Danimarka ise, gruptan çıkıp Katar'daki yolculuğuna devam etmek için Avustralya'yı yenmek zorunda! Eğer Tunus, Fransa'yı sürpriz yapıp yenerse; onların attığından fazlasını atma zorunlulukları da var... Thomas Delaney sakatlandı ve kupayı kapattı. Simon Kjaer'in durumu maç saati netlik kazanacak. Kjaer yetişirse, Joachim Andersen ve Andreas Christensen'le birlikte üçlü savunma hattını oluşturacaktır... TD Kasper Hjulmand ilk maçtaki hücum hattını ikinci maçta kesti; ikinci maçta bambaşka bir hücum hattı ile oynadı. İki deneme de başarısız oldu... Hjulmand orta alanın merkezinde Pierre Emile-Höjbjerg ve Christian Eriksen ile devam edecektir. Hücumda "Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg & Mikkel Damsgaard" denklemi denenebilir...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Avustralya son 7 maçının (90 dakika içerisinde) sadece 1'ini kaybetti. (5G 1B)

- Danimarka'nın son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı. (5 maç - 10 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Danimarka kazanır" oldu! %24'lük kesim kazanmak zorunda olan Danimarka'nın bu görevi yerine getirmesini bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Grubun diğer maçında, Tunus ile Fransa kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR'DEN "TUNUS-FRANSA" YORUMU

İlk iki maçlar sonunda Fransa’nın kayda değer bir başarısı olduğunu gördük. Oyunun her alanında başarılı olan Fransa, turnuvanın önemli takımlarından biri olduğunu ispatladı. Tunus ise, dirençli savunmasına rağmen hücumda üretken olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Danimarka karşısında kötü değillerdi. Fakat üçüncü bölgedeki tecrübe eksikliği sorun yarattı. Fransa, yüksek ihtimal gruptan lider çıkacak. Bir sonraki turdaki eşleşmeyi hesap edeceklerini sanmıyorum. Kazanıp, kayıpsız yola devam etmek isteyecekler. Fransa kazanırken, Tunus’un ofansif sorunları sebebiyle maçın "4.5 gol altında" kalması kolaylaşır. Önerim, ikili bahislerde "Fransa galibiyeti ve 4.5 gol altı" bahsi olacak.