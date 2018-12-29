Teniste sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık öncesinde turnuva organizatörleri flaş bir karar aldı.

Geçtiğimiz sezon düzenlenen turnuvada gölgede 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle pek çok oyuncu büyük sıkıntı yaşamış ve maçları yarım bırakmak zorunda kalan isimler olmuştu.

Oyuncuların karşılaşabileceği sağlık problemlerini engellemek için bu sezonki turnuvada sıcaklığın belli bir seviyeyi geçmesi hâlinde tek erkekler maçlarının 10 dakikalığına durdurulacağı açıklandı.

Tek kadınlar ve gençler kategorisinde daha önce hayata geçirilen bu uygulama, tekerlekli sandalye maçları içinse 15 dakikayı kapsıyor.

Melbourne Park'taki organizasyon, 14-27 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler