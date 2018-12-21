Wimbledon'da 2011 yılında oynanan John Isner-Nicolas Mahut karşılaşması 11 saat 5 dakika sürmüş ve final seti 70-68 biten maç, tarihin en uzun tenis mücadelesi olarak kayıtlara geçmişti.

Oyuncuların aşırı efor sarf etmesine neden olan bu durumu engellemek için Wimbledon, önümüzdeki seneden itibaren final setinde 12-12'lik eşitliğin ardından tie-break oynanmasına karar verilmişti.

Tenisin en prestijli turnuvası olarak kabul gören Wimbledon'ın ardından sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık da söz konusu durumla ilgili tarihi bir karara imza attı.

Melbourne Park'taki organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada önümüzdeki yıldan itibaren final setinde 6-6'lık eşitliğin oluşması durumunda 10 puanlık süper tie-break'e gidileceği duyuruldu.

Bu kararın ardından tenisteki 4 Grand Slam turnuvası, final setindeki uygulamalarıyla birbirlerinden tamamen ayrıldı. İşte Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık'taki final seti kuralları:

Avustralya Açık: 6-6'lık eşitlikten sonra 10 puanlık süper tie-break

Roland Garros: İki oyunluk fark oluşana kadar mücadeleye devam

Wimbledon: 12-12'lik eşitlikten sonra tie-break

Amerika Açık: 6-6'lık eşitlikten sonra tie-break

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler