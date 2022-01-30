35 yaşındaki Rafael Nadal, 5 saat 28 dakika süren mücadele sonunda 25 yaşındaki Rus rakibi Daniil Medvedev'i 2-0'dan dönerek 3-2 ile mağlup etti.

Rafael Nadal, Medvedev'i 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti ve Avustralya Açık Tek Erkekler'de şampiyon oldu.

İspanyol tenisçi, 35 yaşında kariyerinin 21. Grand Slam'ini kazandı. Rafael Nadal, Avustralya'da 21. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak Federer ile Djokovic'i geçti ve en çok zafere ulaşan erkek tenisçi oldu.

Medvedev, "Gerçekten konuşmak çok zor. Maç bitince hemen ona şunu sordum: Yoruldun mu. Gerçekten en merak ettiğim şey buydu. Rafa ve takımını tebrik ediyorum. Kendi ekibimi de tebrik ediyorum. En iyimizi verdik. Bir sonrakinde daha iyi olmaya çalışacağım" dedi.

Rafael Nadal "Medvedev, sen harika bir şampiyonsun. Bu pozisyonda daha önce ben de bulundum. Şüphem yok ki, günün birinde bu kupayı kaldıracaksın. Seni ve takımını tebrik ediyorum. Kortu seninle paylaşmak onurdu" dedi.

En çok grand-slam kazanan erkek tenisçiler:

21🏆 Rafael Nadal

20🏆 Novak Djokovic

20🏆 Roger Federer

14🏆Pete Sampras

12🏆 Roy Emerson



