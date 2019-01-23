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Avustralya Açık’ta Naomi Osaka yarı finalde

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlar 4 numaralı seri başı Japon Naomi Osaka, yarı finale yükseldi.

23 Ocak 2019, Çarşamba 09:32
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Avustralya Açık’ta Naomi Osaka yarı finalde

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlar 4 numaralı seri başı Japon Naomi Osaka, yarı finale yükseldi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlarda 4 numaralı seri başı Naomi Osaka ile 6 numaralı seri başı Ukraynalı Elina Svitolina çeyrek finalde karşılaştı.

Rod Laver Arena’da sabah seansının ilk maçında Japon raket Osaka, ilk seti 6-4, ikinci seti ise 6-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Naomi Osaka, yarı finalde 16 numaralı seri başı Amerikalı Serena Williams ile 7 numaralı seri başı Çek raket Karolina Pliskova arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak.

AA

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