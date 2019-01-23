Avustralya Açık’ta Naomi Osaka yarı finalde

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlar 4 numaralı seri başı Japon Naomi Osaka, yarı finale yükseldi.
Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlarda 4 numaralı seri başı Naomi Osaka ile 6 numaralı seri başı Ukraynalı Elina Svitolina çeyrek finalde karşılaştı.
Rod Laver Arena’da sabah seansının ilk maçında Japon raket Osaka, ilk seti 6-4, ikinci seti ise 6-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Naomi Osaka, yarı finalde 16 numaralı seri başı Amerikalı Serena Williams ile 7 numaralı seri başı Çek raket Karolina Pliskova arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak.
AA