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Avustralya Açık’ta Karolina Pliskova, Serena Williams'ı eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta, eski dünya bir numarası Serena Williams’ı 2-1 yenen 7 numaralı seri başı Karolina Pliskova, yarı finale yükseldi.

23 Ocak 2019, Çarşamba 09:34
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Avustralya Açık’ta Karolina Pliskova, Serena Williams'ı eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta, eski dünya bir numarası Serena Williams’ı 2-1 yenen 7 numaralı seri başı Karolina Pliskova, yarı finale yükseldi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde devam eden turnuvanın tek kadınlar çeyrek final maçında, Çek Karolina Pliskova ile ABD’li Serena Williams karşılaştı.

Rod Laver Arena’da oynanan maçın ilk setini Pliskova 6-4 hanesine yazdırdı. İkinci seti 6-4 kazanarak maça yeniden ortak olan Serena Williams, 5-1 öne geçmesine karşın son seti 7-5, karşılaşmayı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

Pliskova, yarı finalde 4 numaralı seri başı Japon Naomi Osaka ile eşleşti.

AA

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