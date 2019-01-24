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Avustralya Açık'ta finalin adı: Petra Kvitova-Naomi Osaka

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlarda Karolina Pliskova’yı 2-1 mağlup eden Japon Naomi Osaka, finale çıktı.

24 Ocak 2019, Perşembe 11:02
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Avustralya Açık'ta finalin adı: Petra Kvitova-Naomi Osaka

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlarda Karolina Pliskova’yı 2-1 mağlup eden Japon Naomi Osaka, finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde tek kadınlar yarı final maçında, 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşı karşıya geldi.

Rod Laver Arena’da oynanan ve 1 saat 53 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 4-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 yenen Osaka, adını finale yazdırdı.

Çek Petra Kvitova ile Japon Naomi Osaka arasındaki final maçı, 26 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

AA

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