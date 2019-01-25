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Avustralya Açık'ta dev final: Novak Djokovic-Rafael Nadal

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, finale yükseldi ve Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

25 Ocak 2019, Cuma 13:28
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Avustralya Açık'ta dev final: Novak Djokovic-Rafael Nadal

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde, tek erkekler yarı final maçında 1 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic, 28 numaralı seri başı Fransız Lucas Pouille ile karşılaştı.

Rod Laver Arena’da oynanan ve 1 saat 23 dakika süren maçı 6-0, 6-2 ve 6-2’lik setlerle 3-0 kazanan 31 yaşındaki Djokovic, turnuvada 7. kez finale yükseldi.

Kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Djokovic, 27 Ocak Pazar günü oynanacak finalde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak.

Turnuvada yarın tek kadınlarda şampiyon belli olacak. Finalde 8 numaralı seri başı Çek Petra Kvitova ile 4 numaralı seri başı Japon Naomi Osaka karşı karşıya gelecek.

AA

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