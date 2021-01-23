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Avustralya Açık öncesi 3 kişide corona virüs tespit edildi

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi, 3 kişide yeni tip corona virüse rastlandığı açıklandı.

23 Ocak 2021, Cumartesi 15:13 Son Güncelleme:
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Avustralya Açık öncesi 3 kişide corona virüs tespit edildi

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin sağlık departmanından yapılan açıklamada, Melbourne kentinde sıkı denetimli karantinaya alınan 3 kişinin içinde oyuncuların yer almadığı belirtildi.

Söz konusu kişilerde, İngiltere'de mutasyona uğrayarak bulaştırıcılık seviyesi artan yeni tip koronavirüs çeşidinin tespit edildiği de vurgulandı.

Melbourne kentinde 8 Şubat'ta başlayacak organizasyon öncesi, yaklaşık bin 200 oyuncu, takımlar ve organizasyon yetkilisi otellerde zorunlu karantina altında tutuluyor.

AA

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