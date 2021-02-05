Son durumu direktörü Craig Tiley açıkladı. Tiley, organizasyonun planlandığı gibi 8 Şubat'ta başlayacağını belirterek "Bir sorun çıkma ihtimali düşük gözüküyor. Herkesin test sonucunun negatif çıkmasını umuyoruz" dedi. Turnuvaya katılacak oyuncular ve yetkililer daha önce 14 gün boyunca karantinaya alınmıştı. Bu olay sonrası da herkesin turnuva başlamadan yeniden karantinaya alındı ve 6 hazırlık turnuvası da ertelendi.