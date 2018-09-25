Avustralya: 90 - Türkiye: 64

Santiago Martin Arena'da oynanan mücadeleyi TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF yöneticileri de takip etti.

Ay-yıldızlılar mücadeleye, Işıl Alben, Ayşe Cora, Cansu Köksal, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 3 dakikasını Avustralya 12-5 önde geçti. Cambage ile hücumları organize eden Avustralya, 7'nci dakikada durumu 21-8'e getirdi. İlk periyotu 32-19 geride tamamlayan Türkiye, ikinci çeyreğin başında Işıl Alben ile turnike basket buldu. Cambage'in sayılarıyla hücumdaki üstünlüğünü sürdüren Avsutralya, 16'ncı dakikada durumu 47-23 yaptı. Mücadelenin ilk yarısını A Milli Kadın Basketbol Takımı 53-33 geride kapattı.

Üçüncü periyotta Cambage ve George ikilisiyle sayılar bulan Avustralya, durumu da 59-33'e getirdi. Quanitra Hollingsworth'un pota altından bulduğu iki basketle rakibinin serisine son veren Ay-Yıldızlı ekip, buna karşın boyalı alanı savunmakta zorlandı. Mücadelenin final periyotuna 75-49 önde giren Avustralya, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de skor üstünlüğünü korudu. 35'inci dakikayı 83-58 geride geçen milliler, mücadeleden de 90-64 mağlubiyetle ayrıldı.