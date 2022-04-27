Avukat Erkut Söğüt TFF başkanı olacak mı? Resmen açıkladı

Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun gibi önemli isimlerin menajerliğini yapan Avukat Dr. Erkut Söğüt, Emin Çağlar ve Ayhan Şensoy'un yaptığı radyo programı Derin Pas'a özel açıklamalarda bulundu. Söğüt, Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl yapılanması gerektiği yönünde değerlendirmeler yaparken, kendisine yöneltilen "TFF Başkanı olur musun" sorusuna ise kendisinin bilgili olduğu alanlarda görev yapmak istediğini söyledi ve böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

İşte Erkut Söğüt'ün o açıklamaları:

Bir futbol federasyonunun bir hedefi olması lazım. Hedefi planı olmayan bir federasyonda başarı da olmaz. Bir federasyonun yapması gereken, hedefimiz nedir, stratejimiz nedir, kaç sene içerisinde buna ulaşacağız? Ondan sonra bunu uygulamaya koyacak aday tartışılır.

Örnek veriyorum 3 tane aday vardır. Futbolun içinden gelen, futbolu bilen, hem yurt içinde hem yurt dışında Türkiye'yi temsil edebilecek olan, değişimleri uygulayabilecek olan, uygulayamasa da bundan sorumlu olacak olan kişi kimdir? Onda hemfikir olunur ve ona da yüzde yüz güvenilir. Yapacağı işlerden dolayı.

Belki o zaman gelecek kişi, 50 kişiyi çıkarıp yerine 50 kişiyi getirecektir. Bu gerekli olabilir. Biz maalesef Türkiye'de şunu duyuyorum: Şu mu olsun, bu mu olsun. İsim üzerinden bir tartışma var. Hiç hedefi, stratejiyi duymadım. Aslında profesyonel bir federasyonda bir hedef, bir düzen, bir sistem olur. Ona göre de bir aday belirlenir. Bizde tam tersi yapıyoruz. Birisi geliyor, içi boş, haydi yönet. Böyle yaparsanız uzun vadeli bir başarı elde edemeyiz. Son dönemde yaşadığımız gibi inişli çıkışlı bir dönem görürüz.

"TFF'ye başkan olmayı düşünmüyorum"

Ben futbol federasyonu başkanı olmayı düşünmüyorum ama dışarıdan ne yardımım olursa yaparım. Bu benim için milli bir konu. Gurbetçi insanlarız. Ben Almanya'da doğup, büyüdüm. Buna rağmen Türkiye Milli Takımı'nın Türkiye takımlarının başarılı olmasını istiyoruz. Onun için ne yapılması gerekiyorsa biz her zaman açığız. Her zaman projelerle, fikrimizle, bilgimizle.

Örnek veriyorum; menajer eğitimini profesyonel bir şekilde yapan tek insanım. Eğer bir yeni federasyon gelip derse Erkut biz menajerlerimizi üst seviyeye getirelim, dünyadaki en iyi menajerler Türk menajerler olsun, sözleşme yapmayı, oyuncuyu pazarlama, marketing vs. bu konuda bize yardımcı olur musun derlerse, ben de hay hay derim gelirim eğitim veririm. Benim en güçlü olabileceğim şey eğitimdir. Böyle bir şeyden faydalanılırsa biz zaten bunu maddi karşılıklı değil, severek yaparız. Benim görevim bu olur. Önemli olan baştaki insanların bunu görebilmesi. Biz görevi sadece futbol federasyonunu yönetecek kişiler bulursak o zaman kazanırız. O kişiler de benden daha da başarılı, tecrübeli insanlardan faydalanmayı bilecek.