18 Haziran'daki maçı kazanan 6 ay sonra ise dünya şampiyonluğu için ünvan maçında sahne alacak. 51 yaşındaki Cafer Bal, dev maça 4 kez Dünya Şampiyonu olan Stefan Leko ile beraber hazırlanıyor. Uzun süredir yoğun bir antrenman süreci geçiren başarılı kick boksçu, "Bizim için böyle bir maça çıkacak olmak büyük gurur. Ancak daha da önemlisi orada kazanmak. Bunun için çok çalıştım ve hazırım. Rakibimi yenip 6 ay sonra da dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

30 yıldır hiç ara vermedi

30 yıldır kick boksla ilgilenen Cafer Bal, branşı hiç bırakmadı. Almanya'da uzun yıllardır hocalık da yapan Bal, yeni şampiyonlar yetiştirmek için mesai harcıyor. 51 yaşında olmasına karşın son derece iddialı bir fiziğe sahip olan ve günde 3 antrenman yapan başarılı sporcu, Türk gençlerine örnek olmaktan başka bir düşüncesinin olmadığını vurguladı. Cafer Bal'ın çıkacağı dev maç Almanya'nın yanı sıra 72 ülkeden canlı olarak yayınlanacak.



