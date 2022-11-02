UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin kapışması Juventus ile PSG arasında oynanacak. F Grubu'nda nefesleri kesecek mücadelede Fransız devi liderlik, İtalyan ekibi ise teselli ikramiyesi olan UEFA Avrupa Ligi bileti almak için mücadele edecek. Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta PSG rakibini 2-1 devirmişti.

İlk yarıyı 2 farklı geride kapattılar

Bu gece oynanacak karşılaşmanın da fragmanı UEFA Gençlik Ligi'nde düzenlendi. Juventus U19 ile PSG U19 takımları karşı karşıya geldi. Zorlu maça PSG adeta golle başladı. 6'da Ismael Gharbi fileleri sarstı, 19'da Ilyes Housni ağları havalandırdı ve skor bir anda 2-0'a geldi ve ilk yarı sona erdi.

Kenan uykudan uyandırdı

Juve'yi uykudan uyandıran isim milli oyuncumuz Kenan Yıldız oldu. 17 yaşındaki ofansif orta saha 50'de sahneye çıktı ve farkı bire indirdi. 7 dakika sonra Ilyes Housni bir kez daha gol sevinci yaşadı. 84'te de Ismael Gharbi bu kez duble yaptı, PSG 4-1 öne geçti. Son dakikalarda ise Juventus fırtınası esti.

Geri dönüşün fitilini ateşledi

90+1'de Kenan Yıldız bir kez daha sahneye çıktı ve Çizme ekibini ateşleyen golü attı. 90+4'te Deab Donny Hujisen, PSG'yi avladı ve 90+6'da Lorenzo Anghele maça beraberliği getiren golü kaydetti.

PSG lider tamamladı

Mücadele Juventus'un son 5 dakikada attığı 3 golle 4-4 biterken, 76'da PSG'de Nehemiah Fernandez çift sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla PSG 13 puanla grubunu lider bitirdi, Siyah-Beyazlılar 11 puanla ikinci tamamladı.

Grubun diğer maçında Benfica, Maccabi Haifa'yı 6-2 gibi farklı skorla geçti ve Portekiz ekibi de 3. sırada kendine yer buldu.

Kenan Yıldız kimdir?

UEFA Gençlik Ligi'nde PSG karşısında attığı iki golle maça damga vuran Juventus'un 17 yaşındaki futbolcusu Kenan Yıldız sezon başında Bayern Münih'ten, İtalyan ekibine transfer olmuştu. Bu sezon çıktığı 15 maçta 9 gol, 5 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu U21 Milli Takımımız'da forma giyiyor. Almanya doğumlu olan Kenan için Almanya Milli Takımı'nın da devrede olduğu biliniyor. Şu ana kadar Türkiye'nin altyaş milli takımlarında görev yapan geleceği parlak oyuncunun milli takım tercihinin ne olacağı ise merak konusu... Kenan forvet, 10 numara ve kanatlarda görev yapabiliyor.



