Önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan 62 puanlı üçüncü Beşiktaş, takipçisi Trabzonspor’a geçtiğimiz hafta 2-1 mağlup oldu ve rakibiyle arasındaki puan farkı 2’ye indi. Bu akşam sezonun son maçında üçüncülüğü kaptırmamak, sezonu erken açmamak anlamına gelecek.

Aradaki fark tam 42 gün!

Gruplara direkt gidildiği takdirde kura çekimi 30 Ağustos’ta yapılacak ve grup maçları 19 Eylül 2019’da başlayacak. Diğer tarafta 4.’lük halinde Kartal, 2 ön eleme (3. ön eleme ve Play-Off) oynayarak Avrupa’ya katılmaya çalışacak. 3. ön eleme kura çekimi 22 Temmuz’da, maçlar ise 8 ile 15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.