9 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Kupası, Avrupa kulüplerini zorda bırakacak. Sezon devam ederken Avrupa ekiplerinin Afrikalı yıldızları bu turnuvaya gidecek ve takımlarından bir süre uzak kalacaklar. Geçen yıl yaz ayında Kamerun'da düzenlenmesi gereken ancak koronavirüs nedeniyle söz konusu tarihe alınan dev organizasyona Süper Lig'den de yaklaşık 20-25 futbolcunun gitmesi bekleniyor. Üstelik transfer döneminde alınacak Afrika kökenli futbolcularla da bu rakam artabilir.

Hücum hattı zayıflayacak

Bu süreçten ise en çok 4 oyuncuyla Galatasaray 'ın etkilenmesi ön görülüyor. Sarı-Kırmızılılar'da milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanan Sacha Boey'in yanı sıra Sofiane Feghouli (Cezayir), Mostafa Mohamed (Mısır) ve sakatlığını atlatırsa Mbaye Diagne'nin (Senegal) turnuvada boy göstermesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar bu olası senaryonun gerçekleşmesi durumunda hücum hattında alternatif sorunu yaşayacak.

Hatay da sıkıntıda

Galatasaray'ı ise 3 isimle Hatayspor takip ediyor. Akdeniz ekibinin kadrosunda ise Uluslar Kupası'na gidebilecek Gine'den Falette, Fas'tan El Kaabi ve Mali'den Traore bulunuyor. Turnuva için Kamerun'a gidecek olan futbolcuların milli takımlarının finale kadar kalması durumunda yıldız isimler, 5'i Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası son 16 turu olmak üzere toplamda 6 maçı kaçıracak.

İşte turnuvaya gitme ihtimali olan diğer isimler:

Trabzonspor (2)

Djaniny

Jean Evrard Kouassi

Sivasspor (2)

Faycal Fajr - Fas

Max Gradel - Fildişi Sahili

Yeni Malatyaspor (2)

Benjamin Tetteh - Gana

Oussama Haddadi - Tunus

Alanyaspor (2)

Famara Diedhiou - Senegal

Chidozie Awaziem - Nijerya

Beşiktaş (1)

Rachid Ghezzal - Cezayir

Başakşehir (1)

Carlos Ponck - Yeşil Burun Adalı

Altay (1)

Andre Biyogo Poko - Gabon

Fatih Karagümrük (1)﻿﻿﻿

Ahmed Musa - Nijerya

Konyaspor (1)

Ahmed Hassan - Mısır

Rizespor (1)

Bryan Dabo - Burkina Faso

Kayserispor (1)

Mame Thiam - Senegal

NOT: Listede uzun süredir milli takımlara çağrılmayan isimlere yer verilmemiştir (Örnek: Anthony Nwakaeme-Nijerya). Aynı zamanda Demokratik Kongo'da Galatasaraylı Luyindama, Fenerbahçeli Tisserand ile Beşiktaşlı Fabrice N’Sakala, Ekvador'da Enner Valencia, Angola'da Antalyasporlu Fredy gibi isimler ise ülkeleri finallere kalamadığı için bu süreçte takımlarında kalmaya devam edecekler. Fildişi Sahili'nin kadrosundaki Trabzonsporlu Gervinho ve Gine Milli Takımı'nı tercih eden Edgar Ie de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması sebebiyle milli takımlarıyla olamayacak.

Atalay Özçelikli



