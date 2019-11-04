Avrupa’nın yükselen yıldızları Erzincan’da yetişiyor

Erzincanlı sporcular son olarak 30 Ekim- 2 Kasım 2019 tarihlerinde Macaristan’ın Budapeşte şehrinde yapılan olimpiyata puan veren challenge turnuvasında yine madalya kazanmasını başardılar. Güçlü rakipler arasında çift kızlar arasında 3. olmayı başaran Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin çifti 2019 yılında prestiji yüksek katıldıkları 10 turnuvanın 8’inde madalya kazanarak tüm Avrupa’ya kendilerini ispat etti.

Yine 2019 yılı ve daha önceki yıllar Erzincanlı milli sporcular Avrupa’da aldıkları şampiyonluklarla spor tarihine geçecek ilkleri başarıp ilk Avrupa şampiyonluğunu Türkiye’ye kazandırmışlardı.

Erzincanlı Milli takım antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan sporcular, Erzincan’ın güzide kulüpleri Erzincan Türk Telekom Spor ve Erzincan İl Özel İdaresi sporcuları olan milli sporcular Erzincan Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını başarıyla devam etmekte.

İHA