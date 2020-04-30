Avrupa’nın oyun devinden Türkiye’de stratejik ortaklık

Türkiye’nin “oyuncuyu esas alan” dijital platformu Oyunfor.com, Avrupa’nın en büyük oyun yayın ve dağıtım şirketlerinden Gameforge ile stratejik iş ortaklığı yaptığını duyurdu. Gameforge, Türkiye’de oyunseverler tarafından uzun yıllardır OGame ve Metin2 gibi oyunlarla tanınırken, bu oyunların kullanıcı sayısının da milyonları aştığı belirtiliyor.

Gameforge içeriklerine Oyunfor’un zengin ödeme seçenekleri ile erişilebilecek

Stratejik iş ortaklığı kapsamında, Oyunfor’un sunduğu kartlı ödemelere alternatif seçenekler de Gameforge alışverişlerinde kullanılabilecek.

Oyunfor, daha önce 2019 yılı oyun ödeme verileri konusunda bir çalışma paylaşarak, alternatif ödeme yöntemlerinde adetlerin banka kartı ve kredi kartı kullanımı adetlerinin önünde olduğunu, ortalama sepet tutarının ise banka ve kredi kartında 250 TL olurken, alternatif ödemelerde bu miktarın 500 TL’ye çıktığını açıklamıştı. Dolayısıyla alternatif ödeme yöntemleri, Gameforge oyunlarını daha çok kişiye, daha pratik bir şekilde ulaştıracak.

Oyunfor’un bölgesel gücünden de faydalanacak

Açıklama ile Gameforge yetkili satıcısı olan Oyunfor, Gameforge ile ortak kampanyalar da düzenleyecek ve bölgesel gücüyle ortaklığa fayda sağlayacak. Bu kapsamda, Oyunfor’un Akınsoft iş birliğiyle pratik ve güvenli alışveriş olanağı sunan internet kafelerde de Gameforge içerikleri kolaylıkla erişilebilir hale gelecek.

Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Gameforge, Türkiye’deki milyonlarca oyunseverin aşina olduğu bir şirket. Metin2, Aion, OGame, Ikariam gibi oyunları, ülkemizde büyük bir kullanıcı sayısına sahip. Ancak oyunseverler bugüne dek Gameforge içeriklerine sadece banka ve kredi kartı kullanarak erişebiliyordu. Oysa 2019 yılı için daha önce açıkladığımız verilere bakıldığında, Türkiye’de özellikle yüksek meblağlarda alternatif ödeme seçeneklerinin daha çok tercih edildiğini, alışveriş tutarlarının da alternatif ödemede iki katına çıktığını görüyoruz. Yaptığımız stratejik iş ortaklığı kapsamında, Oyunfor.com olarak sunduğumuz alternatif ödeme seçenekleri de artık Gameforge içerikleri alırken kullanılabilecek. Ayrıca İzmir özelinde Akınsoft iş birliğimizle eriştiğimiz internet kafe ağını da Gameforge’a açıyoruz. Gameforge böylece Türkiye’nin üç büyük şehrinden biri olan İzmir’deki oyunseverlere pratik bir erişim olanağı daha sağlamış olacak. Gameforge ile stratejik iş ortaklığımız ile yakın gelecekte başka güzel haberleri de oyunseverlerle buluşturacak olmaktan dolayı son derece mutluyuz” şeklinde konuştu.