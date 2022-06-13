Almanya'da sona eren Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda dün olimpik yayda (klasik yay) madalya mücadeleleri yapıldı. Türkiye 2 final, 1 bronz maçına çıktı. Makaralı yayda 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz elde eden Ay-Yıldızlılar, madalya tablosuna olimpik yayda da 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya daha ekledi. Dünkü yarışlarda açılışı, Gülnaz Coşkun, Yasemin Anagöz ve Ezgi Başaran'dan oluşan Kadın Milli Takımımız yaptı. Final maçında ev sahibi Almanya'ya tie break atışlarında 5-4 kaybeden kızlarımız şampiyonluk şansını kaçırdı, Avrupa 2.'si oldu.

Gülnaz Coşkun'dan altın

Olimpik yay madalya gününde öğle senasında ise bireyselde Gülnaz Coşkun ve Mete Gazoz boy gösterdi. 2018 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Gülnaz Coşkun bu kez 1.'lik kürsüsünde yer aldı. Milli sporcumuz finalde Alman rakibi Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, Avrupa'da en son 2018'de Yasemin Anagöz'le altın madalya kazanmıştı. Kapanışı ise olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz yaptı. Bronz maçına çıkan Milli sporcumuz İspanyol rakibi Daniel Castro'yu 6-4 mağlup etti ve Avrupa 3.'sü oldu. Mete daha önce 2016'da gümüş elde etmişti.

Hollanda, Britanya ve Almanya'yı geçtik

Türkiye böylece 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya elde etti. Ve bu sonuçla tüm ülkeleri geride bırakarak Avrupa Şampiyonası'nı lider bitirdi. Hollanda (2 altın, 1 bronz) 2., Büyük Britanya (2 altın) 3. ve ev sahibi Almanya da (1 altın, 3 gümüş, 1 bronz) 4. sırada bitirdi.

Madalya tablomuz

MAKARALI YAY BİREYSEL

Yakup Yıldız - GÜMÜŞ

Ayşe Süzer - BRONZ

TAKIM

Erkek Milli Takımı ALTIN: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız

Kadın Milli Takımı BRONZ: Yeşim Bostan, Songül Lök, Ayşe Süzer

Karışık Milli Takımı BRONZ: Yeşim Bostan, Emircan Haney

KLASİK YAY BİREYSEL

Gülnaz Coşkun - ALTIN

Mete Gazoz - BRONZ

TAKIM

Kadın Milli Takım GÜMÜŞ: Gülnaz Coşkun, Yasemin Anagöz, Ezgi Başaran

Hatice Yücel