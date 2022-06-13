Avrupa'nın lideri Türkiye
Avrupa Okçuluk Şanpiyonası’nın son gününde, Ay-Yıldızlılar klasik yayda 3 madalya elde etti. Gülnaz Coşkun Avrupa şampiyonu olurken, Kadın Milliler gümüş, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz da bronz elde etti. Türkiye böylece 2'si altın toplam 8 madalyayla ülke sıralamasında herkesi geride bırarak zirveye oturdu.
Almanya'da sona eren Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda dün olimpik yayda (klasik yay) madalya mücadeleleri yapıldı. Türkiye 2 final, 1 bronz maçına çıktı. Makaralı yayda 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz elde eden Ay-Yıldızlılar, madalya tablosuna olimpik yayda da 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya daha ekledi. Dünkü yarışlarda açılışı, Gülnaz Coşkun, Yasemin Anagöz ve Ezgi Başaran'dan oluşan Kadın Milli Takımımız yaptı. Final maçında ev sahibi Almanya'ya tie break atışlarında 5-4 kaybeden kızlarımız şampiyonluk şansını kaçırdı, Avrupa 2.'si oldu.
Gülnaz Coşkun'dan altın
Olimpik yay madalya gününde öğle senasında ise bireyselde Gülnaz Coşkun ve Mete Gazoz boy gösterdi. 2018 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Gülnaz Coşkun bu kez 1.'lik kürsüsünde yer aldı. Milli sporcumuz finalde Alman rakibi Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, Avrupa'da en son 2018'de Yasemin Anagöz'le altın madalya kazanmıştı. Kapanışı ise olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz yaptı. Bronz maçına çıkan Milli sporcumuz İspanyol rakibi Daniel Castro'yu 6-4 mağlup etti ve Avrupa 3.'sü oldu. Mete daha önce 2016'da gümüş elde etmişti.
Hollanda, Britanya ve Almanya'yı geçtik
Türkiye böylece 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya elde etti. Ve bu sonuçla tüm ülkeleri geride bırakarak Avrupa Şampiyonası'nı lider bitirdi. Hollanda (2 altın, 1 bronz) 2., Büyük Britanya (2 altın) 3. ve ev sahibi Almanya da (1 altın, 3 gümüş, 1 bronz) 4. sırada bitirdi.
Madalya tablomuz
MAKARALI YAY BİREYSEL
Yakup Yıldız - GÜMÜŞ
Ayşe Süzer - BRONZ
TAKIM
Erkek Milli Takımı ALTIN: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız
Kadın Milli Takımı BRONZ: Yeşim Bostan, Songül Lök, Ayşe Süzer
Karışık Milli Takımı BRONZ: Yeşim Bostan, Emircan Haney
KLASİK YAY BİREYSEL
Gülnaz Coşkun - ALTIN
Mete Gazoz - BRONZ
TAKIM
Kadın Milli Takım GÜMÜŞ: Gülnaz Coşkun, Yasemin Anagöz, Ezgi Başaran
Hatice Yücel