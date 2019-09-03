1986 tarihinde Kolombiya’nın Santa Marta şehrinde doğan Falcao’nun neden özel bir forvet olduğu, istatistiklerine bakınca daha iyi ortaya çıkıyor. River Plate performansıyla Avrupa’nın dikkatini çekip Porto’ya transfer olan El Tigre, Portekiz Ligi’nde 50 maçta 43 gol, Şampiyonlar Ligi’nde 8 maçta 4 gol, Avrupa Ligi’nde ise 14 maçta 17 gol olmak üzere Porto formasıyla toplamda çıktığı 87 karşılaşmada 72 kez rakip fileleri havalandırdı. 2011’de UEFA’da Porto ile gol krallığı yaşayan Falcao, ertesi sezon da yine Avrupa Ligi’nde krallık tacını taktı ve bu kez 15 maçta 12 gol attı. Üst üste iki sezon aynı turnuvada en çok gol kaydeden isim olarak tarihe geçen Falcao’nun koleksiyonunda 3 de Avrupa kupası bulunuyor.

2 UEFA, 1 Süper Kupa

2011 yılında Porto, 2012 yılında da Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Kolombiyalı süperstar, Madrid temsilcisi ile 2012 yılında UEFA Süper Kupa’nın sahibi oldu. Falcao son 3 sezonda da Monaco’da ulaştığı gol rakamıyla dikkat çekti. Bu süreçte tam 70 kez ağları havalandıran Falcao’nun, Fransa’daki tek rakibi PSG’nin forveti Cavani olabildi.

10 üzerinden 10

Falcao, Galatasaray taraftarına öyle bir üçlü çektirdi ki, izleyenler yıldız futbolcuya 10 üzerinden 10 puan verdi. Önceden dersine iyi çalıştığı belli olan Kolombiyalı yıldız, Metin Oktay selamıyla da, 40 yıllık Galatasaraylı gibiydi. Falcao bu hareketiyle de 10 puan aldı. Taraftarın coşkusuna zıplayarak eşlik etmesi, karşılıklı tezahürat için, “Sarı” diye bağırması da, Falcao’ya 10 puan kazandıran diğer hareketleriydi.