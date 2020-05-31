Avrupa’nın ilk şampiyonları...

Koronavirüs süreci sonrasında futbola dönen ülkelerde ilk şampiyonlar belli oldu. Deplasmanda Rad’ı 5-0 yenen Kızılyıldız, Sırbistan Süper Ligi’nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sırp ekibi, maç sonrasında özel hazırlanmış t-shirtler ile zaferi kutladı. Öte yandan bir kupa haberi de Avusturya’dan geldi. Salzburg, Avusturya Kupası finalinde Lustenau’yu 5-0 geçerek zafere uzandı, şampiyonluğu ise sosyal mesafe kurallarıyla kutladı.