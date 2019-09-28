Futbol araştırmaları merkezi CIES'in açıkladığı raporda Süper Lig ile ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. İşte rakamlar:

- 31 Avrupa ülkesinde yer alan takımlar içerisinde ilk 11 yaş ortalaması en yüksek 7 takımın 5'i Türkiye'den… Ankaragücü 31.5 yaş ortalamasıyla en yaşlı takım. Listeye ilk sıralardan giren diğer takımlarımız Göztepe (30.3) ve 29.9 ortalamaya sahip Medipol Başakşehir, Galatasaray, Antalyaspor.

- Süper Lig 29.1 olan genel değeriyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (28.9) önünde zirvede yer alıyor.

- Türkiye, ilk 11'de forma giyen yabancı futbolcu sayısında (%76.9), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (%81.2) ardından 2. sırada bulunuyor. Yerli futbolcular ilk 5 haftada sadece 23.1'lik oranla sahada kaldı.

- Yabancılara en fazla süre veren takımlar AEK (%94,7), Galatasaray (%92,7) ve Alanyaspor (%92,2).

- Süper Lig ekiplerinin altyapılarından oyunculara verdiği süre %3.9. Bu değer Türkiye'yi yine Kıbrıs Rum Kesimi'nin (%3.6) ardından ikinci sıraya taşıdı. Türk takımları her 90 dakikanın sadece 210 saniyesini altyapıdan gelen oyunculara ayırdı.

- Malatya, Rize, Konya, Kasımpaşa, Gazişehir, G.Saray, F.Bahçe, Denizli ve Alanya kendi yetiştirdiği futbolcuları bu sezon hiç oynatmadı.

Kaynak: Sabah