Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in derlediği bilgilere göre; OPTA’nın ortaya koyduğu analizde sarı-lacivertli futbolcunun hem Beşiktaş maçı performansı hem de 2018 yılı rakamları aktarıldı.

Özellikle Beşiktaş maçında 90 dakikada 1 asist yaparak takımının beraberliği kurtarmasını sağlayan Hasan Ali, 4 de isabetli şut çekerek bu sezon takımının hücumdaki en iyi performansını gösterdi. Yüzde 88’lik pas isabeti de bulan tecrübeli sol bek, 2 şut pasıyla da dikkat çekti.

Kimmich’i solladı

2018 yılı genelinde 8. asistini yapan Hasan Ali Kaldırım, Avrupa’nın beş büyük liginde top koşturan bekler listesinde 7 asistli Bayern Münih’li Kimmich ve Liverpool’lu Robertson’u geçti.

Sakatlıktan yeni çıkmasına ve son dönemdeki ağır eleştirilere rağmen derbide çok başarılı bir futbol ortaya koyan Hasan Ali karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, “Acımasızca eleştiriler yapılıyor ama istatistiklerim ortada. Gol atmayı çok istiyordum. Çok denedim ama olmadı. Bu maç öncesi dinlenmek performansıma olumlu yansıdı” ifadelerini kullanmıştı.